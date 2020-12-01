Вторник, 1 Декабря 2020 14:21

АрмИнфо.Депутат Гор Геворкян сообщил, что покидает правящую фракцию "Мой шаг". Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Геворкян отметил, что его решение обусловлено разногласиями по ряду важных проблем, стоящих перед Арменией.

"Я продолжу выполнять свои обязанности в качестве независимого депутата. Для меня внутриполитическая стабильность и национальная солидарность являются приоритетами. Мы сможем достичь решения проблем, стоящих перед Арцахом и Арменией, исключительно посредством консолидации сил, достижения внутриполитической стабильности и следованию Конституции страны", - подчеркнул депутат.