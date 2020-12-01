Вторник, 1 Декабря 2020 13:16

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл детали переговоров по Лачинскому коридору.

Так, согласно АзерТАдж, Алиев в своем обращении к нации сегодня проинформировал, что в первоначальной версии Заявления Баку предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров.

"Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности.

Должен также сказать, что в переговорах, проводимых на протяжении долгого времени - около 30 лет, вопрос возвращения Лачинского района Азербайджану, особенно вопрос, связанный с Лачинским коридором, всегда обсуждался как очень важная и отдельная тема. Армянская сторона вообще считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора. К сожалению, некоторые западные круги поддерживали эту позицию. А это делало позицию Армении еще более непримиримой, и, можно сказать, что враг полностью распоясался. В результате этого именно в Лачинском районе проводилась очень серьезная политика заселения. Там проживали тысячи людей. По некоторым данным, там проживало, возможно, около 10 тысяч человек. То есть, руководство Армении и не думало возвращать Азербайджану Лачинский район. Когда в ходе переговоров мы касались тем, связанных с Лачинским коридором, и Армения, и ее покровители всегда отмечали, что, нет, Лачинский район - это отдельная тема. Хотя нам напрямую и не говорилось, но всегда было такое мнение, что Лачинский район должен в какой-либо форме остаться Армении", - сказал Алиев.

Отметим, что согласно печально известному заявлению, подписанному в ночь с 9 на 10 ноября президентами РФ и Азербайджана, а также премьер- министр Армении боевые действия в зоне карабахского конфликта полностью прекращались. Согласно 6 пункту этой договоренности Республика Армения до 1 декабря 2020 года вередает Азербайджану Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.

Стоит также заметить, что мэр Бердзора (Лачина) Нарек Алексанян говоря о ситуации сообщил, что многие жители по-прежнему остаются в городе. "Вчера российские миротворцы сообщили, что флагов никакой стороны в городе не должно быть. Поэтому был спущен флаг Республики Арцах. Однако российские миротворцы не уточнили, войдут ли азербайджанские вооруженные силы в Бердзор или нет. Из соображений безопасности, возможно, что женщины и дети выехали из Бердзора, но многие остались. Что касается слухов, муссируемых со вчерашнего дня, что в городе должны остаться лишь 200 человек в качестве обслуживающего персонала миротворцев, то у меня нет информации об этом. Во всяком случае, на данный момент в городе больше 200 жителей. Лично я также в Бердзоре. Пока никаких проблем не возникало. В настоящее время в Бердзоре дислоцируются российские миротворцы, оставшиеся жители ждут дальнейшего развития событий", - отметил он.