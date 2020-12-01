Вторник, 1 Декабря 2020 13:15

АрмИнфо. С 7 декабря школы в Армении полностью перейдут на очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно источнику, министерство обратились в областные администрации и мэрию Еревана с просьбой подготовить необходимые условия для очного обучения учеников с 5 по 12 классы. Обучение же детей с 1 по 4 класс уже проходит в очном режиме.

Школы и учебные заведения обязаны соблюдать ряд требований. В частности, в классах должны быть маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Также школьники должны иметь возможность периодически мыть руки, в школе должны быть урны для утилизации использованных масок и перчаток.

Однако дети, находящиеся в группе риска, продолжат обучаться удаленно.

Для каждой школы будет применяться отдельный подход в зависимости от количества вспышек эпидемии. Если уровень заражения превышает 10%, согласно установленным правилам, школа вновь перейдет на дистанционное обучение.