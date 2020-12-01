Вторник, 1 Декабря 2020 13:09

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегин Второй посетил граждан, проводящих голодовку перед зданием Правительства. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил координатор общественно-политических передач телекомпании "Еркир-медиа" Гегам Манукян.

"На 9-й день нашей совместной голодовки нас посетил Гарегин Второй. Он достаточно долго разговаривал с нами и призывал нас прекратить голодовку, потому что есть другие способы борьбы. В последние дни было много таких призывов, но мы продолжали наши действия. Однако, Его Святейшеству сложно отказать. С сегодняшнего дня мы с товарищами по оружию прекращаем голодовку и продолжим борьбу. Новый день, новая БОРЬБА.

Никол должен немедленно уйти. Сегодня вечером я представлю детали борьбы", - написал Гегам Манукян, который 9-ый день проводил голодовку перед зданием правительства РА, требуя отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.