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 Вторник, 1 Декабря 2020 13:05
Марианна Мкртчян

Родители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близких

Родители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близких

АрмИнфо. Родители и родственники пропавших без вести проводят очередную акцию протеста, теперь перед воинской частью Эчмиадзина.

Собравшиеся требуют государство дать ответ, где их дети. Они указывают на безучастность государства в этом вопросе.

"Ни одно ведомство не дает ответа на наши вопросы. Более того, многих отправили для участия в боевых действиях элементарно без бронежилетов. Оставили людей в окружении без помощи", - сказала одна из участников акции протеста, чей брат пропал в Зангеланском направлении.  Люди возмущены тем обстоятельством, что надлежащие структуры бездействуют и уже 45 дней посылают из одной инстанции в другую. "Никто в этой власти не работает, получают просто зарплаты. Мой сын приехал из России и ушел на войну, а сегодня государство не удосуживается помочь даже в осуществлении поисковых работ пропавших. Может нам обратиться к Алиеву, если у нас нет государства, пусть тогда президент Азербайджана пойдет нам на встречу", - сказал отец 27-летнего добровольца, от которого уже 45 дней  нет новостей.

Собравшиеся также требуют разъяснений от генерала Андраника Маркаряна (по видимому  имея ввиду замначальника генштаба РА - ред. ), который командовал этим крылом.

Демонстранты отмечают, что прекрасно понимают, что их близких уже нет в живых, но пусть хотя бы им вернут их тела. От безысходности родственник пропавших обратились с просьбой и к президенту РФ Владимиру Путину помочь им. "Г-н Путин, вы наша последняя надежда. Просим вас помочь нам вернуть нам наших детей. Поскольку наше государство не способно нам помочь, мы просим России оказать нам содействие", - сказала мать одного из пропавших в направлении Зангелана. Ее поддержали матери других пропавших без вести, констатировав, что Россия является последнее их надеждой.

Вышедший к демонстранта капитан Самсон Малхасян сообщил, что либо сегодня, либо завтра планируется начать поисковые работы в направлении Зангелана. По его словам, до сегодняшнего дня такого разрешения не было.

Однако, родственники не верят уже заверениям оборонного ведомства и требуют их самих направить на поиски их близких.

Отметим, что подобные акции протеста проходят уже вторую неделю перед различными государственными ведомствами, однако пока тщетно. До сих пор не опубликованы точные списки лиц пропавших без вести и погибших.


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