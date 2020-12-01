Вторник, 1 Декабря 2020 12:59

АрмИнфо.Власти Азербайджана должны понять, что они не останутся безнаказанными за серьезные нарушения прав человека, военные преступления, систематическую антиармянскую пропаганду и политику геноцида. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

Омбудсмен заметил, что вопрос привлечения к ответственности всех виновных за военные преступления должно находиться в центре внимания правительства Армении. По словам Татояна, безнаказанность приведет к новым издевательствам и пыткам над армянским населением. Между тем, правительство Армении занимается тем, что проводит дискуссии с судьями и обсуждает вопросы уголовного преследования и ареста некоторых лиц.

Он подчеркнул, что завершил очередной этап расследования военных преступлений и сбор доказательств, совершенных азербайджанской стороной в отношении военнопленных. <Нужно в срочном порядке закрепить представленные доказательства для привлечения властей Азербайджана к уголовной ответственности", - сказал Татоян. По словам Защитника прав человека, следует показать сколько азербайджанцев, совершивших преступления, были индентифицированы, сколько азербайджанских военных объявлены в розыск, какие преступления совершили власти Азербайджана и какие шаги предпринимаются для привлечения их к уголовной ответственности.

"Правительство Армении должно показать, что занимается этими важнейшими вопросами. Оно должно донести до всего мира, какие военные преступления были осуществлены Азербайджаном во время войны в Арцахе. Но правительство сейчас интересуют совершенные другие дела. В частности, вчера была проведена встреча с судьями, в ходе которой обсуждались вопросы уголовного преследования и ареста некоторых лиц. Я считаю, что участие представителей Высшего судебного совета и некоторых судей в данных обсуждениях неприемлемо. Подобного рода встречи ставят под вопрос независимость судебной власти в Армении", - заметил Татоян.

Омбудсмен подчеркнул, что судьи обязаны гарантировать права человека, права на свободу и справедливое судебное разбирательство. "Это будет возможно только в том случае, если в стране будет действовать независимая судебная система",- заключил Татоян.