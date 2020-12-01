Вторник, 1 Декабря 2020 11:51

АрмИнфо. "В этот чрезвычайно сложный для нашей Родины период я начал политические консультации с широким кругом политических и общественных кругов для обсуждения текущих вызовов и дальнейших планов", - написал на своей странице в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, по итогам промежуточных результатов есть возможность сформировать правительство национального согласия, которое объединит усилия всех ради безопасности и развития Родины и благополучия людей.

"Если в своем выступлении на церемонии инаугурации я говорил, что моя рука солидарности и сотрудничества всегда будет протянута ко всем моим соотечественникам, то сейчас хотел бы подчеркнуть, что в этот критический и решающий момент моя рука всегда будет протянута к любому, кто готов положить хотя бы один кирпич на стене воссоздания нашей Родины. Поэтому призываю всех объединиться, чтобы не только совместными усилиями выйти из этой ситуации, но и пройти долгий путь к развитию и укреплению, что является единственным способом обеспечить достойную жизнь нам и будущим поколениям.

Я ожидаю, что каждый из нас откажется от своих личных и групповых амбиций и интересов и плечом к плечу будет служить одним и тем же национальным целям", - написал Араик Арутюнян.