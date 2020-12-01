Вторник, 1 Декабря 2020 11:09

АрмИнфо.Реализуемая на АРМЕНАЛе информационная система “Посмотри вокруг” существенно снизила число вероятных опасностей для работников и оборудования с точки зрения охраны труда и промышленной безопасности.

Ее основные принципы: “Видишь опасность – не проходи мимо! Устрани немедленно. Если не можешь – сделай опасность заметной всем: огради, обозначь, освети. Никакая работа не должна начинаться, если она не может быть выполнена безопасно”.

- Система, инициированная дивизионом Downstream Компании РУСАЛ, внедрена на заводе с весны 2019 года, - рассказывает администратор системы на АРМЕНАЛе, начальник отдела охраны труда, промбезопасности и экологии Ваге Тамазян. – Сегодня она охватывает всех руководителей высшего и среднего звена. На следующем этапе включим и бригадиров.

“Посмотри вокруг” действует в электронном и бумажном форматах. В производственных подразделениях установлены стенды, где размещены бумажные карты наблюдений. Каждый работник и даже посетители завода могут внести в них информацию о замеченной опасности. Оформить наблюдение в электронном виде можно через корпоративный портал, загрузив еще и фотоснимок. Эти сведения попадают к ответственному сотруднику по подразделению, и он разрабатывает мероприятия по устранению опасности с указанием сроков и необходимых действий.

По словам В. Тамазяна, за время функционирования системы “Посмотри вокруг” на АРМЕНАЛе задокументировано около 2 тысяч наблюдений. Для мотивации тех, кто активно участвует в выявлении и устранении вероятных опасностей, предусмотрены поощрения. По итогам первого этапа, охватывающего 2019-2020 годы, лучшими стали технический директор Армен Камалян, у него около 300 выявленных и устраненных наблюдений, директор по производству Тигран Арустамян, главный энергетик Ашот Геворкян, мастер службы газотепловодоснабжения Армен Саргсян.

Информация о заводе:

Завод АРМЕНАЛ с 2000 года входит состав РУСАЛа. Является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной Азии. Создан на базе Канакерского алюминиевого завода, введенного в эксплуатацию в 1950 году.