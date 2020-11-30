Понедельник, 30 Ноября 2020 21:01

АрмИнфо. В связи с началом сезона нереста сиговых рыб, с 1 декабря текущего года заканчивается сезон промышленной ловли на озере Севан. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Минокружающей среды РА.

В Министерстве напомнили, что в этом году по их инициативе запущена процедура "экспериментального промышленного промысла сига в озере Севан", согласно которой отлов осуществлялся со стороны лицензированных рыболовных хозяйств в соответствии с установленным порядком. Отмечается, что на промышленный экспериментальный отлов сига был установлен лимит в 300 тонн.

В Министерстве проинформировали, что в рамках экспериментального проекта, было заключено 255 контрактов на вылов 236 тонн рыбы. За весь рыболовный сезон выловлено около 204 т рыбы.

Министр окружающей среды РА Романос Петросян дал четкое указание руководству национального парка "Севан" организовать встречи-дискуссии с жителями прибрежных общин и рыбаками с тем, чтобы прекращение сезона промышленной рыбалки не привело к возникновению социальных проблем в регионе. Будут учтены все опасения наших соотечественников, будут организованы обсуждения в соответствующих подразделениях Министерства для поиска решений.

Также отмечается, что эти регуляции преследуют важную цель - возрождение экосистемы озера Севан посредством восстановления рыбных запасов, тем самым предотвратив активность сине-зеленых водорослей.