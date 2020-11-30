Понедельник, 30 Ноября 2020 20:15

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Мейтро, завершающую миссию в нашей стране и новоназначенного главу делегации Тьерри Рибо.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, вице-премьер поблагодарил Клэр Мейтро за работу во время пребывания в должности, а также выразил надежду, что под руководством Тьерри Рибо будет продолжено и расширено всестороннее сотрудничество с делегацией МККК.

Представители МККК поблагодарили государственные органы Армении за поддержку, которая позволяет им эффективно выполнять миссию организации. Клэр Мейтро и Тьерри Рибо также детально рассказали о ходе работ МККК.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с процессом обмена пленными, поиском пропавших без вести лиц и тел погибших. Авинян указал на важность поддержки МККК и ее посредническую роль, а также императив дня ускорения вышеупомянутых процессов. Он отметил, что армянская сторона полностью следует установленным Женевской конвенцией и дополнительными протоколами цивилизованным правилам обращения с военнопленными и продолжит следовать их букве и духу.

Вице-премьер коснулся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права во время и после военных действий. Он также выразил обеспокоенность по поводу препятствий создаваемых азербайджанской стороной по таким вопросам как возвращение пленных, поиск пропавших без вести лиц и тел погибших.

Тигран Авинян представил основные принципы и механизмы, предложенные армянской стороной по вопросу обмена пленными. Он также подчеркнул необходимость максимального ускорения этого процесса.

Собеседники коснулись также текущей гуманитарной ситуации в Арцахе и вопросов оценки потребностей его жителей.