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 Понедельник, 30 Ноября 2020 19:55
Марианна Мкртчян

Граждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки Пашиняна

Граждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки Пашиняна

АрмИнфо. Группа граждан проводит акцию протеста перед правительством Армении, требуя отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Собравшиеся скандируют "Никол, предатель!", "Никол, уходи!" К правительству стянуто большое число правоохранителей.

Координатор общественно-политических передач телекомпании <Еркир-медиа> Гегам Манукян, проводящий в эти дни голодовку перед зданием правительства, сообщил, что полиция сегодня подвергла приводу большое число молодых людей, которые являются будущим этой страны. При этом он подчеркнул, что правительство Пашиняна  - уходящая сила, их дни сочтены.

Ранее, демонстранты попытались перекрыть одну из крупнейших улиц столицы - проспект Маштоца. Однако полиция не позволила им это сделать. Полиция с применением силы начала задерживать тех, кто перекрыл улицу.

Стоит заметить, что сегодня во второй половине дня демонстранты также провели акции протеста перед домами членов правящей фракции "Мой шаг".


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