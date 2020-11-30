Понедельник, 30 Ноября 2020 19:15

АрмИнфо. Армения придает важность тесному взаимодействию с международными партнерами, в частности со странами-членами ЕС по вопросу управления окружающей средой. Об этом в ходе встречи с делегацией, возглавляемой послом Чехии в РА Бедрихом Копецким заявил министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

Как сообщает пресс-служба Министерства, Петросян представил реформы, начатые в различных сферах окружающей среды, в частности, в особо охраняемых природных зонах, которые были временно приостановлены из-за введенного в стране военного положения.

В свою очередь Копецкий заверил, что они прек5расно осведомлены о приоритетах армянской стороны, так же как знают, что природа в Армении является важной частью национальной идентичности.

Стороны обоюдно констатировали наличие между двумя странами практика долгосрочного сотрудничества и обмена опытом, коснулись твиннинг­инструментария, реализуемого в рамках программы Восточного партнерства.

Органом, подписывающим Твиннинг-контракт в Армении, является делегация Европейского Союза. Министерство окружающей среды реализует твиннинг- программу "Повышение эффективности сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в Армении в соответствии с европейскими стандартами ".

Целью проекта - усиление потенциала Министерства окружающей среды в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в рамках обязательств, взятых в соответствии с соглашением о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (СЕРА) и его дорожной карты. Бюджет проекта - 1 миллион евро.

Стороны также обсудили реализацию ряда двусторонних проектов в области охраны природы и перспективы расширения взаимодействия, в том числе и в области управления лесами.