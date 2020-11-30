Понедельник, 30 Ноября 2020 18:36

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и посол России в РА Сергея Копыпркин, в ходе состоявшейся 30 ноября встречи, высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества и политический диалог, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, министр обороны РА указал на особую роль и усилия Российской Федерации в реализации положений, подписанного в ночь на 10 ноября заявления, направленного на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, повышение эффективности осуществляемой миротворческой миссии в Арцахе.

Стороны также указали на важность функционирования созданного в Нагорном Карабахе Российского межведомственного гуманитарного центра по содействию возвращению беженцев, восстановлению гражданской инфраструктуры, поиску погибших, пленных и пропавших без вести и сопоставление деятельности различных организаций работающих в гуманитарной сфере.