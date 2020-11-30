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 Понедельник, 30 Ноября 2020 18:03
Ани Мшецян

Премьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органов

Премьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органов

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел консультации с  представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что в нынешней ситуации растет общественная потребность в четкой работе государственных органов и институтов. "В данном случае это касается прежде всего правоохранительной системы. В ходе сегодняшнего обсуждения хотел бы обменяться мнениями, поделиться оценками того, насколько хорошо сегодня функционируют правоохранительные органы, каковы наши оценки, в том числе с точки зрения сотрудничества и верховенства закона

Хочу рассказать о конкретном примере. Вы знаете, что в ночь на 10 ноября этого года произошли бурные события, а также нападение на спикера Национального собрания. В настоящее время по этим делам обвиняются 50 человек, из них 42 заключены под стражу. 20 ходатайств были отклонены, 18 удовлетворены, по делу о нападении на спикера НС задержаны 2 человека, отказано в задержании 1 человека. Главный вопрос заключается в следующем: какова наша оценка, в какой степени данная ситуация является соразмерным ответом на то, что произошло? Если мы считаем это уместным, давайте это примем к сведению, если мы не считаем это целесообразным, поймем, в чем проблема, почему у нас сложилась такая ситуация",- отметил Никол Пашинян.

Генеральный прокурор Артур Давтян и Начальник Следственного управления СНБ Артур Погосян представили ход правового процесса в связи с событиями ночи 10 ноября, результаты расследований и следственных действий.

Состоялась предметная дискуссия о ходе уголовных дел, выявлении лиц, причастных к преступным действиям, выявлении лиц, причастных к их организации, а также о деятельности судебных органов. Были представлены различные наблюдения и мнения.

Подводя итоги встречи, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что благодаря правоохранительной системе каждый гражданин Армении, независимо от своего положения, должен чувствовать себя полностью защищенным, и правоохранительная система должна быть нацелена на решение этой проблемы. В связи с этим премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечить эффективное и тесное взаимодействие правоохранительных органов.

Во встрече приняли участие директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, начальник полиции Ваге Казарян, министр юстиции Рустам Бадасян, председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС Владимир Варданян, генеральный прокурор Артур Давтян, руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, председатель Следственного комитета Айк Григорян, члены Высшего судебного совета и др. 


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