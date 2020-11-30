Понедельник, 30 Ноября 2020 18:02

АрмИнфо. Из зоны нагорно-карабахского конфликта за это время было извлечено более 600 тел. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он проинформировал, что сегодня встретился с группой родственников без вести пропавших и оказавшихся в плену военнослужащих, в которой принимали участие командир российского миротворческого контингента Рустам Мурадов, директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Карен Саргсян.

"Я представил интенсивность выполняемых гуманитарных работ и отметил, что благодаря тесному сотрудничеству ГСЧС Республики Арцах, Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев из зоны конфликта за это время было извлечено более 600 тел, и работы продолжаются каждый день. В эти дни на самом высоком государственном уровне прилагаются все усилия для того, чтобы в максимально короткий срок выяснить судьбы всех наших без вести пропавших соотечественников", - заверил Арутюнян.

Отметим, что вторую неделю в Армении родные и близкие лиц пропавших без вести проводят акции протеста перед зданиями Минобороны РА и правительства, требуя предоставить им информацию об их близких.