Понедельник, 30 Ноября 2020 17:22

АрмИнфо. НАТО видит усиление активности РФ в Белоруссии и Нагорном Карабахе. Об этом 30 ноября на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В этой связи он проинформировал, что эти вопросы будут рассмотрены 1-2 декабря на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран- членов НАТО в формате видеоконференции.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России. Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии.

Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии ", - сказал генсек, передают российские СМИ.

В связи с этим, указал Столтенберг, министры будут говорить и о мерах реагирования на возросшую военную активность России и о контроле над вооружениями, включая ядерные боеголовки на фоне того, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.