Понедельник, 30 Ноября 2020 17:17

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 жилой дом 11 на улице Вардананца, жилые дома 3, 39 на пр. Маштоца, жилой дом 19/1 на улице Агаяна, жилой дом 91 на улице Бюзанда, жилой дом 29а на пр. Тиграна Меца, жилой дом 12 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично собственные дома на улице Фирдуса, улица Тавризяна, собственные дома на улице А.Сагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 16 на улице Эмина, жилой дом 54/1 на пр. Комитаса, жилой дом 8а на улице Шахсуваряна, жилые дома 37, 39 на улице Мамиконянца, жилой дом 21/1 на улице Врацакан;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Гегашен, Камарис, Капутан, Зар, Нор Птгни, Дзорахбюр.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.