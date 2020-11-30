Понедельник, 30 Ноября 2020 17:14

АрмИнфо.Америабанк выпустил «зеленые» облигации в евро на сумму, эквивалентную 50 миллионам долларов США, что стало важной вехой на местном финансовом рынке как первый в истории проект по выпуску «зеленых» облигаций в Армении. Облигации были структурированы в соответствии с международно признанными принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала.

Дебютные «зеленые» облигации Америабанка выпускаются в тесном сотрудничестве с нашим давним партнером – FMO, Голландским банком развития предпринимательства, который также является якорным инвестором в этой сделке. Компания Sustainalytics, мировой лидер по исследованиям и анализу в области устойчивого развития, предоставила заключение второй стороны по нашей концепции зеленых облигаций, подтверждающее соответствие концепции международным принципам зеленых облигаций и мировым рыночным стандартам. Компания Ernst & Young выступила в качестве внешнего консультанта по разработке концепции и адаптации целей устойчивого развития для нашей основной деятельности.

Артак Анесян, генеральный директор Америабанка, прокомментировал: «Мы рады сообщить, что Америабанк успешно выпустил первые в истории «зеленые» облигации в Армении. Средства, привлеченные через «зеленые» облигации, дают уникальную возможность сыграть важную роль в финансировании «зеленых» проектов, способствующих экологической устойчивости. Хочу поблагодарить наших партнеров из FMO за их поддержку и готовность стать ключевым инвестором этой знаковой сделки. Наконец, я хотел бы также поздравить нашу команду в Америабанке с этим успехом».

Директор по инвестициям FMO Хуиб-Ян де Рюйтер добавил: «Сегодняшний день знаменует еще один важный шаг в наших крепких и успешных деловых отношениях с Америабанком. За прошедшие годы мы вместе осуществили немало проектов: субординированный кредит, кредитные линии, а также финансирование специально для молодых предпринимателей. В 2019 году мы пришли к соглашению относительно «зеленого» финансирования, результатом которого и являются зеленые облигации, которые мы вам представляем сегодня. Я с нетерпением жду будущего сотрудничества. Мы готовы поддерживать Америабанк и в дальнейшем в деле разработки «зеленой» стратегии, чтобы помочь нашему партнеру достичь своих амбиций – стать ведущим «зеленым» банком в стране».

Об FMO

FMO – Голландский банк развития предпринимательства. Инвестируя более чем в 80 странах, FMO поддерживает создание рабочих мест и доходов, чтобы улучшить жизнь людей в тех частях мира, где это может иметь наибольшее значение. Роль FMO выходит за рамки финансирования, так как мы помогаем предприятиям работать и развиваться прозрачно, экологически и социально ответственно.

Поскольку партнеры FMO из разных стран обслуживают миллионы клиентов, внедрение передового опыта окажет широкое положительное влияние на развитие в каждой стране. Наши партнеры создают рабочие места, обеспечивают людей доходом, собирают налоги и вносят свой вклад в развитие здорового частного сектора. Это позволяет строить местную экономику, которая предлагает возможности для людей сегодня без ущерба для возможностей будущих поколений. FMO – один из крупнейших в мире двусторонних банков развития частного сектора. Для получения дополнительной информации посетите www.fmo.nl

Об Америабанке

Америабанк – динамично развивающийся банк и один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк, первый инвестиционный банк в Армении, является универсальным банком, предлагающим инновационные корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в рамках комплексного пакета банковских решений.

Для получения дополнительной информации посетите www.ameriabank.am