Понедельник, 30 Ноября 2020 17:12

АрмИнфо. Цифровой продукт <Ковид без гранц>, позволяющий снять барьеры, связанные со свободой перемещения граждан союзных государств готов к экспериментальному запуску.

Об этом 30 ноября в пресс-центре Спутник в ходе видеомоста Москва- Бешкек-Ереван-Минск-Нурсултан заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо. <Приложение уже готово, и сейчас находится на стадии регистрации в Apple Store и Google Play для скачиваний>, - сказал он.

Зампред ЕАБР пояснил, что данный продукт был разработан с целью налаживания системы единого контроля в рамках евразийского пространства. В частности, по его словам, впредь в лабораториях, где граждане будут сдавать тесты на коронавирус, установят программное обеспечение, которое позволит получать результаты на смартфоны клиентов в виде QR-кода. При этом надзорные органы будут иметь возможность считывать эти коды как в странах прибытия, так и отбытия. <Так как мы наладили единую систему, это значит, что риски, связанные с увеличением числа зараженных ковидом пассажиров, резко снизятся. Благодаря чему мы можем создать окно возможностей, чтобы либерализировать поток пересечения границ нашими гражданами. Сегодня не секрет, что образовались огромные очереди. И мы надеемся, что внедрение данного приложения поможет решить эту проблему>, - сказал Саркисян. Он сообщил, что данный проект будет экспериментально запущен в ходе первого Евразийского конгресса 3-4 декабря в Москве. В частности, делегации, приезжающие на конгресс, должны будут скачать приложение, чтобы пройти тест на ковид и получить QR-код, в то время как Ростпотребнадзор посредством своих приборов сможет считывать эти коды. <По итогам этого эксперимента будет подготовлен отчет правительству о том, как сработали наши решения, какие были выявлены проблемы, что надо совершенствовать, чего не учли и т.д. И после уже будут приняты дальнейшие решения, как имплементировать и масштабировать проект на весе страны ЕАЭС>, - сообщил Тигран Саркисян.

Однако, для минимизации рисков, подчеркнул он, нужно подумать о страховании этих людей. <Потому что они могут приехать здоровыми, но заразиться в стане прибытия. Следовательно, необходимо также внедрить систему страхования с тем, чтобы управляемость этими процессами системами здравоохранения стран ЕАЭС была выше. Не секрет, что здравоохранительные системы находится во всех наших странах под серьезной нагрузкой. Внедрение системы страхования при переезде лиц поможет снизить эти риски, и постепенно открывать возможность свободного перемещения наших граждан>, - пояснил зампреда ЕАБР.

Напомним, что в ходе брифинга 8 октября, проходимого в рамках последней встречи представителей Высшего Евразийского совета в Ереване, Член Коллегии ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян рассказал, что Армения и Россия работают над приложением, позволяющим гражданам стран-членов ЕАЭС пересекать границы союзных государств в условиях коронавирусной инфекции. Член Коллегии подчеркнул, что речь идет не только о взаимном признании результатов тестов. <Во-первых, задача заключается в том чтобы утвердить критерии, которые позволят определить болен человек или нет, потому что тест не дает 100% ответ на этот вопрос. И, во-вторых, необходимо понять каким образом автоматизировать эту систему, чтобы подтверждение отсутствия болезни у граждан в одной стране принимались в той стране, в которую последние намерены совершить визит>, - пояснил он.