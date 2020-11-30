Понедельник, 30 Ноября 2020 17:05

АрмИнфо. В сложившейся ситуации виноват один человек - Никол Пашинян. Об этом в беседе с журналистами заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Депутат отметил, что 11 октября в ходе заседания Совета Национального Собрания Пашинян заявил, что мы проигрываем, но он считает, что следует заключить кратковременное прекращение огня и затем продолжить боевые действия.

"Я предлагал обратиться к России и попросить остановить войну. Президент России Владимир Путин отмечал, что Шуши должен оставаться под нашим контролем, но взамен мы должны принять беженцев из Азербайджана, однако, Пашинян не согласился. Премьер не отрицает этого. Но у него была возможность закончить войну через 20 дней, но он этого не сделал. Он сегодня поясняет причины своего решения, но они сейчас уже никого не волнуют", - заметил депутат.

Марукян подчеркнул, что в ходе войны у сторон есть два варианта: либо резко усилиться, и осуществить масштабное уничтожение противника, либо остановить ее, чтобы спасти население. "У нас был один вопрос к Пашиняну, есть ли у нас ресурсы для продолжения войны? Мы задавали этот вопрос на заседании Совета Безопасности. Он сказал, что выбора нет, это Сардарапат. Он не учел, что во время Сардарапатской битвы "Байрактаров" не было", - заявил депутат.

Также Марукян заметил, что человека избирают на ответственный пост, чтобы он решал вопросы. "Избираясь на должность премьера, ты должен осознавать, что у Армении ужасные соседи. И премьерство предполагает не только привилегии, но и ответственность за решение арцахского вопроса. Если Пашинян не был к этому готов, то не следовало было избираться на эту должность", - подчеркнул глава ПА.