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АрмИнфо. В сложившейся ситуации виноват один человек - Никол Пашинян. Об этом в беседе с журналистами заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.
Депутат отметил, что 11 октября в ходе заседания Совета Национального Собрания Пашинян заявил, что мы проигрываем, но он считает, что следует заключить кратковременное прекращение огня и затем продолжить боевые действия.
"Я предлагал обратиться к России и попросить остановить войну. Президент России Владимир Путин отмечал, что Шуши должен оставаться под нашим контролем, но взамен мы должны принять беженцев из Азербайджана, однако, Пашинян не согласился. Премьер не отрицает этого. Но у него была возможность закончить войну через 20 дней, но он этого не сделал. Он сегодня поясняет причины своего решения, но они сейчас уже никого не волнуют", - заметил депутат.
Марукян подчеркнул, что в ходе войны у сторон есть два варианта: либо резко усилиться, и осуществить масштабное уничтожение противника, либо остановить ее, чтобы спасти население. "У нас был один вопрос к Пашиняну, есть ли у нас ресурсы для продолжения войны? Мы задавали этот вопрос на заседании Совета Безопасности. Он сказал, что выбора нет, это Сардарапат. Он не учел, что во время Сардарапатской битвы "Байрактаров" не было", - заявил депутат.
Также Марукян заметил, что человека избирают на ответственный пост, чтобы он решал вопросы. "Избираясь на должность премьера, ты должен осознавать, что у Армении ужасные соседи. И премьерство предполагает не только привилегии, но и ответственность за решение арцахского вопроса. Если Пашинян не был к этому готов, то не следовало было избираться на эту должность", - подчеркнул глава ПА.
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|Армен Саркисян обратился к Путину по вопросу возвращения военнопленных и заложников, оказавшихся в азербайджанском плену
|В офисах первого и второго президентов Армении жестко отреагировали на высказывания Пашиняна по части несостоявшегося визита бывших президентов в Москву
|Совет МО и МИД ОДКБ рассмотрит проект протокола о внесении изменений в базовое соглашение о миротворческой деятельности Организации
|Представители ВСС проводят встречу с премьер-министром Армении
|Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству Франции в Армении
|Испанский Сабадель осудил агрессию Азербайджана против Арцаха
|У Пашиняна вновь обсудили вопросы становления ВПК Армении
|Родственники военнослужащих-срочников провели очередную акцию протеста перед зданием правительства Армении
|ГСЧС Арцаха предупреждает об обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов в Аскеранском районе
|Путин: Укрепление безопасности на пространстве ОДКБ - приоритет российского председательства в Организации
|СНБ Армении в связи с заявлениями Гарника Исагуляна обратилась в прокуратуру
|Азербайджан анонсирует строительство новой дороги к границе с Арменией
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|В Армении выявлено 356 новых случаев заражения коронавирусом
|Президент Армении считает, что правительство должно уйти в отставку
|"Fly Armenia Airways" пополнила свой авиапарк самолетом Boeing 737-400
|Прогноз: Арцах может стать для Азербайджана троянским конем
|Эксперт: Итогами 44-дневной войны недовольны все
|САР: Путин лично занимается вопросом армянских пленных, находящихся в Азербайджане
|Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, параллельно обеспечивается возврат беженцев
|Премьер-министр Армении представил новые факты ситуации, сложившейся в период войны
|Французская гуманитарная помощь Армении обеспечит образованием 4 тыс. армянских детей
|Жан-Батист Лемуан: Франция окажет Армении долгосрочное содействие
|Генпрокуратура обратилась в Интерпол для нейтрализации незаконного розыска армянских и арцахской должностных лиц
|Филиал Конверс Банка в Степанакерте с 30 ноября возобновит работу
|Артак Зейналян: ЕСПЧ удовлетворил заявление армянской стороны о защите прав пленных армян в Азербайджане
|Жан-Батист Лемуан: Франция ожидает от Турции вывода наемников из зоны карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Арцахе
|Информация о том, что вчера в плен попало 10 армянских военнослужащих, не соответствует действительности
|Министр обороны Армении принял новоназначенного главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении
|Грант Тохатян: У меня есть информация, что азербайджанцы продают наших военнопленных
|Гражданину, бросившему дымовую шашку в участников митинга, предъявлено обвинение, дело направлено в суд
|Представители творческой интеллигенции призвали мировое армянство сделать все для возвращения военнопленных и тел погибших солдат
|Глава ПА предлагает создать комиссию из представителей России, Армении и Азербайджана, которая займется вопросами военнопленных
|Глава МИД Армении и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Арцахе
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|Омбудсмен Армении: Власти обязаны объяснять, какие решения будут приниматься относительно границ нашей страны
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