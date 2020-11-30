Понедельник, 30 Ноября 2020 15:28

АрмИнфо. Представители Высшего судебного совета проводят в правительстве встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом представители ВСС сообщили в беседе с журналистами.

Представители ВСС подчеркнули, что повестка встречи им неизвестна. Однако, от каких- либо других комментариев представители ВСС воздержались.