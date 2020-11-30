Понедельник, 30 Ноября 2020 14:38

АрмИнфо.Под председательством премьер- министра РА Никола Пашиняна прошло заседание Военно-промышленного комитета (ВПК).

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян в своем приветственном слове коснулся вопроса становления ВПК. Он напомнил, что после принятия в 2015 году в Армении закона о "Военно-промышленном комплексе" - военная промышленность является одной из самых обсуждаемых тем в стране.

"Но, по сути, мы можем констатировать, что результаты, которые мы имеем сегодня, вовсе не являются удовлетворительными, потому что, к сожалению, нам не удалось разработать такие системы, которые позволили бы говорить о становлении ВПК в Армении. В связи с новой ситуацией нам, наверное, придется подытожить то, что было сделано в предыдущем периоде, недостатки предыдущего периода, понять, какие реалистичные программы мы можем иметь в области военной промышленности, чтобы с одной стороны ВПК мог стать движущей силой экономики и промышленности нашей страны, а с другой удовлетворил наши потребности в безопасности в соответствии с современными вызовами", - сказал Пашинян.

Министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян выступил с докладом о текущей деятельности в ВПК, и сделанном ранее.

Затем состоялись обсуждения касательно направлений развития и дальнейшей деятельности в условиях послевоенных реалий. Были затронуты вопросы технологического развития оборонно-промышленного комплекса, укомплектования кадрами профильных специалистов, продвижения технологического образования, установления активной связи наука-экономика-военная промышленность.

В качестве приоритета были указаны реформы системы образования, а также осуществление работ по удовлетворению спроса на специалистов, необходимых для военно-промышленного комплекса.

Представлен перечень специальных исследовательских и опытно-конструкторских работ 2020-2021 гг.