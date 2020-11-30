Понедельник, 30 Ноября 2020 13:44

АрмИнфо.В общинах Айгестан и Хнацах Аскеранского района Республики Арцах сегодня пройдут работы по обезвреживанию неразорвавшихся бомб и снарядов. Об этом сообщает ГСЧС Арцаха.

ГСЧС Арцаха призывает граждан не поддаваться панике в случае звуков от взрывов. Отмечается, что саперные группы продолжают работы по обнаружению и обезвреживанию кассетных боеприпасов, неразорвавшихся ракет и других боеприпасов. Все найденные боеприпасы перевозятся в безопасное место и уничтожаются.