Понедельник, 30 Ноября 2020 13:42

АрмИнфо.Укрепление безопасности на пространстве стран-членов ОДКБ, развитие коллективного оборонного потенциала в тесной координации с партнёрами - ключевые приоритеты российского председательства в Организации договора о коллективной безопасности в текущем году.

Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом глава российского государства Владимир Путин заявил в обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, значимую роль в реализации этих задач играет взаимодействие государств - членов Организации по парламентской линии.

"В условиях нарастания таких общих для нас вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придаём деятельности Парламентской Ассамблеи по обеспечению своевременной ратификации принятых в рамках ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства в сфере безопасности.

Важным направлением межпарламентского сотрудничества является также выработка общих подходов в противостоянии угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела суверенных государств. И, разумеется, особую актуальность сегодня приобретает координация усилий, нацеленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и продуктивными, а решения, принятые по итогам заседания, послужат укреплению союзнических связей между нашими странами", - заключил Путин.

В свою очередь председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ассамблеи призвал сделать все для формирования единого списка организаций, признанных террористическими.

"Также необходимо сделать все для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими", - сказал Володин в ходе заседания, которое проходит в режиме видеоконференции. По его словам, "это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом".

Володин подчеркнул, что в случае появления такого списка спецслужбы государств - членов ОДКБ получат возможность "вывести свое взаимодействие на совершенно новый качественный уровень". Это позволит устранить законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной стране ОДКБ, может легально существовать в другой", - сказал спикер ГД. па.

Вместе с тем он призвал страны - члены организации совместно защищать цифровой суверенитет и противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела. "Нам необходимо совместно защищать цифровой суверенитет наших государств, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы", - сказал Володин.

По его словам, в проект новой программы модельного законотворчества организации на следующие пять лет входят акты "Об обеспечении критически важных объектов информационной инфраструктуры" и "О защите информации и кибербезопасности".