Понедельник, 30 Ноября 2020 13:07

АрмИнфо.Азербайджан анонсирует начало строительства новой дороги к границе с Арменией.

Так, глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что начались проектировочные работы по строительству автомобильной дороги до границы с Арменией. По его словам, новая дорога - это автомагистраль Горадиз-Миндживан-граница Армении.

"Дорога от Гаджигабула до Горадиза была реконструирована и находится в нормальном состоянии. Автомобильная дорога от Горадиза до границы с Арменией разрушена, и есть необходимость прокладки новой дороги. По завершении работ по проекту он будет представлен в соответствующие структуры. После утверждения проекта могут начаться строительные работы", - сказал он haqqin.az.

Наджафли отметил, что эта дорога в будущем может быть проложена и от границы Армении в направлении Нахиджевана.

Напомним, что один из пунктов трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией от 9 ноября предполагает прокладку сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахиджеваном через территорию Армении.

Вместе с тем, напомним, что Армения намерена модернизировать дороги в направлении границы с Турцией. Такое решение было принято еще до войны на заседании правительства 25 июня. По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, в рамках программы предусмотрено провести капитальный ремонт участков автомобильной дороги граница Турции- Маркара - Ванадзор - Ташир - граница Грузии. На решение этой цели из государственного бюджета будет направлено 1, 732 млрд драмов.

Кроме того, как заметил министр, еще 434 млн драмов будут направлены на восстановление участков автодороги в направлении Талин-Каракерт-граница Турции.

Министр констатировал, что реализуемая программа укладывается в программу капитальных расходов страны на 2020 год. Отметим, однако, что Турция, поддерживая Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха, продолжает блокажу границ Армении, которые с 1993 года бездействуют.