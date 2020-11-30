Понедельник, 30 Ноября 2020 12:19

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении выявлено 356 новых случаев заражения коронавирусом. Было проведено 1.098 тестов.

Как сообщает Единый информационный центр, в общей сложности, в республике было подтверждено 134.768 случаев коронавируса, выздоровели 108.442 человек, скончались 2.164, плюс 22 за минувшие сутки.

Было зафиксировано также 538 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 23. 976 пациентов.