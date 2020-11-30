Понедельник, 30 Ноября 2020 12:06

АрмИнфо. Экс-Государственный секретарь США Кондолиза Райс рассказала о роли Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления Кондолиза Райс поздравила казахстанцев с днем Первого Президента Казахстана. «Президент Назарбаев, как известно, стал Первым Президентом Независимого Казахстана и задал тон.

Первые Президенты задают тон. Нам повезло, что нашим Президентом был Джордж Вашингтон, знавший как сделать американские ценности краеугольным камнем того, что мы свершили будущее», - начала она. Кондолиза Райс отметила, что Первый Президент РК принял решение отказаться от ядерного оружия, когда многие считали, что оно будет оставлено.

«Он принял решение построить необыкновенную столицу - Астану. Принял решение не держаться за власть, а действительно мирно осуществить передачу молодому руководству. Он играл решающую роль для поступательного развития страны и стал примером для всего мира. Хотелось бы также сказать, мне как профессору, доставляет удовольствие тот факт, что в стране есть университет, названный в честь Назарбаева, потому что, поколение молодых казахстанцев и тех, кто будет обучаться там из других стран мира, будут всегда знать его имя и то, что он сделал. Большое спасибо и с нетерпением жду возможности посетить Казахстан», - сказала Кондолиза Райс в ходе диалог-беседы «Елі сүйген, Елін сүйген Елбасы», посвященного ко Дню Первого Президента РК.

Отметим, в Алматы в Доме дружбы состоялась международная онлайн-конференция Ассамблеи народа Казахстана «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба».