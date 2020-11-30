Понедельник, 30 Ноября 2020 10:44

АрмИнфо.Авиакомпания "Fly Armenia Airways" с радостью сообщает, что в Республику Армения прибыл первый борт авиакомпании - Boeing 737-400. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Это воздушное судно под армянским флагом и с логотипом нашей авиакомпании очень скоро начнет осуществлять свои первые рейсы, тем самым дав старт операционной деятельности авиакомпании на международном авиарынке", - заявил в этой связи директор авиакомпании Норберт Винклер

Отлично понимая, что в эти трудные времена, стабильность экономики особо важна для нашей страны, а так же осознавая, что конкурентоспособная авиация - залог сильной экономики, "Fly Armenia Airways" делает очередную инвестицию в развитие экономики Армении.

Boeing 737-400 занимает свою уникальную нишу в ряде пассажирских лайнеров. Вместимость самолета составляет 154 мест (146 мест эконом класса и 8 - бизнес класса).

Придерживаясь девиза - "Армянское гостеприимство в небе" < Fly Armenia Airways" отныне будет делать все возможное, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания на борту самолета, тем самым повысив международный рейтинг Армении.

"Fly Armenia Airways" - это армянский авиаперевозчик, который планирует совершать международные авиаперевозки, преследуя цель содействовать развития туризма в/из Армении.