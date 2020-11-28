Суббота, 28 Ноября 2020 18:28

АрмИнфо. Франция с первых дней мобилизовала усилия для оказания помощи Армении. Об этом 28 ноября в ходе брифинга в Ереване заявил директор кризисного центра МИД Франции Эрик Шевалье, который прибыл в Ереван в составе французской делегации, которая привезла второй борт французской гуманитарной помощи Армении.

Он напомнил, что Франция несколько недель назад направила группу французских врачей в Армению, а также медпринадлежности. "Кроме того, неделей ранее в Ереван прибыл гуманитарный борт, который доставил оборудование скорой медпомощи, в частности мобильный медпункт, который позволят обслужить до 500 человек, а также одеяла и гигиенические комплекты для раздачи пострадавшим от конфликта. Часть привезенной медпомощи была уже передана медицинскому центру Эребуни, другую часть мы сегодня планируем отдать Ожоговому центру. Часть привезенной нами гумпомощи была собрана Фондом Азнавура. Впечатлены, что Фонд смог в такие короткие сроки собрать такую помощь. Ожидается прибытие новых самолетов с гуманитарными грузами. Также планируем наладить взаимодействие между Ереванскими медучреждениями и больницами Парижа, Лиона и Марселя", - сказал Шевалье.

В свою очередь знаменитый футболист Юрий Джоркаефф, который назначен президентом Франции послом доброй воли в РА выразил слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Армянская община Франции рядом с вами. Для нас сегодня важный день и очень важно, что мы смогли собрать столько помощи, которая является

свидетельством нашей силы и единства. Эта помощь также демонстрирует дружбу между Арменией и Францией. Мы всегда будем рядом с вами", - сказал знаменитый футболист.

В свою очередь представитель ЮНИСЕФ в Армении Мариан Кларк-Хаттинг рассказала, что посетила пострадавших в результате конфликта граждан. По ее словам, конфликт вынудил много детей покинуть свой дом, и они сейчас лишены возможности получать образование. "Эта помощь очень важна для нас. Она поможет в предоставлении образования 4 тысячам детей. С самого начала конфликта ЮНИСЕФ и другие структуры ООН были вовлечены в процесс оказания помощи вынужденным переселенцам", - сказала представитель ЮНИСЕФ.

Отметим, что накануне в Ереван прибыл второй борт гумпомощи из Франции объемом в 25 тонн. Он собран при консолидации государственных средств, пожертвований, собранных ассоциациями солидарности, сотрудничающими с Арменией, а также фондом Азнавур. Работы координируются комитетом в рамках Центра кризисной поддержки Министерства иностранных дел и Европы Франции.