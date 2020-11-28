Суббота, 28 Ноября 2020 16:55

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял государственного секретаря МИД Франции Жан-Батиста Лемуана и членов делегации, сопровождающих рейс гуманитарной помощи для армян Арцаха. Об этом сообщает пресс- служба правительства.

Согласно источнику, в ходе встречи с госсекретарем премьер-министр высоко оценил сотрудничество с президентом Франции Эмануэлем Макроном и поблагодарил за оказание гуманитарной помощи армянам Арцаха. <Мы благодарны дружественной Франции за то, что она представила международному сообществу ситуацию в Нагорном Карабахе и предоставила гуманитарную помощь>, - заявил Никол Пашинян.

В свою очередь, Лемуан отметил, что, следуя духу армяно-французских дружественных отношений, президент Франции подтвердил свое обязательство оказывать постоянную гуманитарную помощь армянам Арцаха. С этой целью Франция направила уже вторую гуманитарную миссию. Он отметил, что Франция готова содействовать сохранению армянского религиозного, исторического и культурного наследия на территориях, которые оказались под контролем Азербайджана.

Затем премьер-министр встретился с членами делегации, сопровождавшей рейс с гуманитарной помощью, отправленный армянам Арцаха из Франции.

<Уважаемые коллеги, я высоко ценю миссию, с которой вы прибыли. Мы всегда чувствовали поддержку дружественной Франции. Деятельность армян Франции, которую они осуществляют, также имеет для нас особое значение. Мы не сомневались, что армянская община Франции поможет Арменией с Арцахом в это непростое время. Я хочу поблагодарить вас за эту миссию. Конечно, сейчас мы живем в тяжелые времена, я уверен, что при поддержке наших друзей, наших соотечественников, Армения и Арцах преодолеют эту непростую ситуацию >, - заметил Пашинян.

В своем выступлении члены делегации подчеркнули, что Армения и Арцах могут полностью рассчитывать на поддержку армянской общины Франции, что свидетельствует о тесной армяно-французской дружбе, которая будет продолжаться.

Премьер-министр поблагодарил членов французской делегации по оказанию гуманитарной помощи за и поддержку.