Суббота, 28 Ноября 2020 16:21

АрмИнфо. Единый армянский информационный центр сообщает, что информация о том, что вчера в плен попало 10 армянских военнослужащих, не соответствует действительности. Отметим, что сегодня в армянском медиапространстве из азербайджанских телеграм - каналов просочилась информация о том, что 10 армянских военнослужащих вчера попали в плен.

<Данная информация не соответствует действительности. Правительство Армении продолжает заниматься процессом возвращения на родину попавших в плен армянских военнослужащих>, - подчеркивается в сообщении.