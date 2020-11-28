Суббота, 28 Ноября 2020 16:11

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился с новоназначенным главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Тьери Рибо и завершающей свою миссию Клэр Мейтро. Об этом сообщает пресс-служба МО.

Министр обороны отметил, что армянская сторона придает большое значение посредничеству делегации российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста в вопросах поиска тел военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, пропавших без вести и раненых. Арутюнян еще раз подчеркнул помощь, которую оказали представители делегации МККК в ходе поиска пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц в южной и юго- восточных частях арцахско-азербайджанского фронта, осуществляемой при посредничестве российских миротворцев.

В свою очередь глава ереванского офиса МККК заверил, что делегация в рамках своих полномочий продолжит выполнение посреднической миссии в направлении организации упомянутого процесса.

Вагаршак Арутюнян высоко оценил деятельность госпожи Мейтро в период ее пребывания в должности и пожелал новоназначенному главе делегации Тьерри Рибо плодотворной работы.