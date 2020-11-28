Суббота, 28 Ноября 2020 15:12

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении сообщает, что гражданину, бросившему дымовую шашку в участников митинга в Ереване, предъявлено обвинение.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело направлено в суд. Гражданин был задержан сразу после данного инцидента. Было установлено, что данный гражданин под воздействием алкоголя смотрел телевизор и увидел, что перед зданием парламента Армении проходит акция протеста.

После чего данный гражданин направился на проспект Баграмяна, захватив с собой дымовую шашку. Прибыв на место, он бросил ее в митингующих, вызвав тем самым панику. Гражданину предъявлено обвинение по 258 статье УК РА (Хулиганство - Ред.). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.