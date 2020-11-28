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АрмИнфо.Власти обязаны подробно объяснять, какие решения будут приниматься относительно границ нашей страны после войны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.
Татоян отметил: "Руководство должно это сделать не только для того, чтобы нейтрализовать нежелательные для себя последствия, они должны осознать, что этот вопрос касается безопасности нашей страны".
Омбудсмен подчеркнул, что следует осознать, речь идет о защите нашего государства, нашего народа и физической безопасности каждого человека.
"Нельзя держать общество и жителей приграничных общин в неопределенности, держать людей в тревоге, постоянном напряжении. Это прямые обязательства государства, обязательства перед каждым человеком", - заключил омбудсмен.
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|Омбудсмен Армении: Власти обязаны объяснять, какие решения будут приниматься относительно границ нашей страны
|Президент Армении с частным визитом отправился в Россию
|В Арцахе начались работы по восстановлению жилищной и общественной инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны
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|Глава ПА попросил президента России оказать содействие в вопросе защиты прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане
|Глава Соткской общины: Вчерашний визит представителей азербайджанских ВС был связан с работами по демаркации
|Родственники военнослужащих требуют вернуть своих детей в Армению
|Совета МПА СНГ провел очередное заседание: Валентина Матвиенко единодушно переизбрана председателем Совета
|Следственный комитет Армении объявил в розыск пресс-секретаря футбольного клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова
|Байрамов заверяет: Карабахское урегулирование вступило в фазу восстановления, реабилитации и мирного сосуществования
|Захарова: Вопросом наличия в зоне карабахского конфликта боевиков занимаются военные специалисты
|Секретарь СБ России провел встречу председателем Совета Российской Региональной Академии ОДКБ в Армении
|Генпрокуратура Армении: Нет никаких данных о том, что сирийские наемники покинули зону конфликта
|КРОУ: В 2021 году тарифы на воду для армянских потребителей останутся прежними
|МККК: Слухи о наличии в азербайджанском плену 150 армянских военнослужащих, являются ложными
|Путин обсудил с членами Совбеза деятельность российских миротворцев и работу гуммиссии в Карабахе
|Захарова рассказала о российско- турецком взаимодействии, в том числе и по Карабаху
|Никол Пашинян: Визит Анны Акопян в Арцах превратили в предмет политических спекуляций
|Кремль: Путин находится в интенсивном телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана
|Жан-Батист Лемуан едет в Ереван
|Пашинян: Те, кто сеет панику в стране имеет единственную цель - вернуться к власти через кровопролитие
|Захарова: Россия приветствует заявление авторитетных НПО-партнеров ЮНЕСКО по ситуации в Нагорном Карабахе
|Москва: Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье в Карабахе
|Депутат от ПА: Никол Пашинян не уходит, потому что боится ответственности
|СК Армении расследует дело о смерти российского военнослужащего в Гюмри
|Нижняя палата бельгийского парламента начнет рассмотрение проектов резолюции по Арцаху 2 декабря
|Омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в искусственном затягивании процесса обмена пленными и телами погибших
|Ереван: ВС Армении и Азербайджана 27 ноября были уточнены точки размещения временных опорных пунктов
|В Армении выявлено 1476 новых случаев заражения коронавирусом
|Аналитик: На Южный Кавказ Турцию "пригласил" Израиль
|Общественный деятель: Мина под Пашиняном была заложена Кочаряном и Саргсяном
|Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили Карабах
|ЮКЖД завершила поставки крупногабаритных грузов для строительства Ереванской ТЭС
|МИД: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику
|Близ Сотка произошло 4 балльное землетрясение
|Премьер-министр Армении провел переговоры с президентом России
|Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Турции и раскритиковал действия Анкары в Нагорном Карабахе
|Замначальника ГШ Армении: Вопрос обеспечения безопасности рудника Сотк обеспечивает российская сторона
|Минобороны РА сообщило о проведении работ по демаркации
|Парламент Армении не принял законопроект об отмене военного положения
|Депутат Тагуи Товмасян призывает военнослужащих защитить жителей Гегаркуника
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