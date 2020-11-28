Суббота, 28 Ноября 2020 13:22

АрмИнфо.Власти обязаны подробно объяснять, какие решения будут приниматься относительно границ нашей страны после войны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян отметил: "Руководство должно это сделать не только для того, чтобы нейтрализовать нежелательные для себя последствия, они должны осознать, что этот вопрос касается безопасности нашей страны".

Омбудсмен подчеркнул, что следует осознать, речь идет о защите нашего государства, нашего народа и физической безопасности каждого человека.

"Нельзя держать общество и жителей приграничных общин в неопределенности, держать людей в тревоге, постоянном напряжении. Это прямые обязательства государства, обязательства перед каждым человеком", - заключил омбудсмен.