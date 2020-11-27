Пятница, 27 Ноября 2020 19:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 66 на улице Теряна, жилой дом 69 на 9-ой улице Айгестана, жилой дом 7 на улице Амиряна, жилой дом 18 на пр. Маштоца, частично собственные дома на улице Ареставорнери, жилые дома 23, 25, 27 на пр. Тиграна Меца, частично жилой дом 31 на улице Московяна, жилые дома 3, 5 на улице Корюна, жилые дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 2, 2а, 2/4, 2/6, 2/2, 2/3, 2/10, 2/12, 4, 12, 14 на улице Ширака, жилой дом 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Никола Думана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7/2, 7/4 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7, 9, 11 на улице Ширванзаде, собственные дома на 1-ой улице Эминеску и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Дарабаха, Сб.Абгар Тагавора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-13։00 квартал “Айренадардз”, ООО “Мартунц”, “Шингл”, ЧП “М.Карапетян” в общине Бюрегаван; птицефабрика “Арзни”, садоводческая компания “Ереван лада” в общине Арзни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.