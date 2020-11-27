Пятница, 27 Ноября 2020 18:21

АрмИнфо. Представители национальных парламентских делегаций Армении и Азербайджана не поднимали в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ тему нагорнокарабахского конфликта, что может говорить о том, что существовавшая многие годы политическая напряженность между этими странами постепенно уходит в прошлое. Такое мнение высказал 27 ноября в глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

"В прямом эфире данная тема [конфликта в Нагорном Карабахе] не прозвучала. Естественно, [в работе МПА СНГ] принимали участие представители обоих национальных парламентов, обошлось без каких-то взаимных упреков. А это означает, что та политическая напряженность, которая существовала в отношениях двух государств многие годы и которая, естественно, переносилась и сюда (на парламентскую площадку МПА СНГ), сейчас все-таки, наверное, потихонечку уходит в прошлое", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе- РФ" по итогам пленарного заседании МПА СНГ.

Он выразил надежду на то, что не ошибается в своем прогнозе.