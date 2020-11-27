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 Пятница, 27 Ноября 2020 18:18
Ани Мшецян

Глава ПА попросил президента России оказать содействие в вопросе защиты прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане

Глава ПА попросил президента России оказать содействие в вопросе защиты прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане

АрмИнфо.  Глава партии "Просвещенная Армения", депутат Эдмон Марукян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе защиты прав и свобод армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, а также в вопросе их скорейшего возвращения на родину. Об этом Марукян сообщил на своей странице в соцсети Facebook. 

"Мы обращаемся к вам, как к гаранту подписанного 9-го ноября трехстороннего соглашения. Мы считаем, что реализация некоторых пунктов соглашения находится под угрозой и просим вашего личного вмешательства. В частности, речь идет об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Как и в любом остром конфликте, этот вопрос имеет особую важность, а его решение первоочередной характер", - заявил депутат.

Марукян также заметил, что родители, жены и близкие многих военнослужащих не знают, где находятся их близкие и сейчас пребывают в подавленном положении. Депутат призвал президента РФ помочь этим людям.

Марукян также поблагодарил Путина за содействие в установлении мира в Арцахе.


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