Пятница, 27 Ноября 2020 18:18

АрмИнфо. Глава партии "Просвещенная Армения", депутат Эдмон Марукян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе защиты прав и свобод армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, а также в вопросе их скорейшего возвращения на родину. Об этом Марукян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы обращаемся к вам, как к гаранту подписанного 9-го ноября трехстороннего соглашения. Мы считаем, что реализация некоторых пунктов соглашения находится под угрозой и просим вашего личного вмешательства. В частности, речь идет об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Как и в любом остром конфликте, этот вопрос имеет особую важность, а его решение первоочередной характер", - заявил депутат.

Марукян также заметил, что родители, жены и близкие многих военнослужащих не знают, где находятся их близкие и сейчас пребывают в подавленном положении. Депутат призвал президента РФ помочь этим людям.

Марукян также поблагодарил Путина за содействие в установлении мира в Арцахе.