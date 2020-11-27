Пятница, 27 Ноября 2020 17:28

АрмИнфо. Родственники солдат - срочников, продолжающих службу в Карабахе, проводят акцию протеста перед зданием правительства. Несколькими часами ранее аналогичную акцию они провели перед административным зданием Министерства обороны РА.

Родителей солдат беспокоит факт передачи под контроль Азербайджана Лачинского района, в результате чего армянские воинские подразделения могут быть отрезаны от Армении. Родители требуют возвращения своих детей, чтобы они продолжали свою службу в Армении. "Никол, выходи!", "Господин Верховный главнокомандующий, мы ждем Вас", - требуют участники акции. По словам одного из них, министерство обороны страны не может решить данную проблему, и потому вся надежда на Верховного главнокомандующего. "Пусть выйдет и ответит, вернут наших детей или нет, останутся наши дети заложниками или нет?", - отметил он.

Другой родитель заявил следующее: "Когда дети звонят, спрашивают, какие есть новости, а нам стыдно от того, что у нас нет для них никаких новостей. Стесняемся, что мы тут свободно ходим и не можем чем-то им помочь, чтоб они были в безопасности. Мы ложимся в свои постели, а эти дети спят на земле".

Участники акции не собираются расходиться, они будут у здания правительства столько времени, пока их кто-то примет.