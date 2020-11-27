Пятница, 27 Ноября 2020 17:26

АрмИнфо. В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств - в формате видеоконференции прошло очередное заседание руководящего органа Ассамблеи - Совета МПА СНГ.

Как сообщает пресс-служба Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в рамках обсуждения вопроса о Председателе Совета МПА СНГ слово взял Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. <Сегодня Межпарламентская Ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне>, - сказал он. <Ассамблея позволяет регулярно <сверять часы> с коллегами-парламентариями из стран Содружества, вырабатывать общие подходы к решению актуальных проблем>, - добавил председатель Сената Парламента Республики Казахстан и высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в эти достижения.

По предложению Маулена Ашимбаева и при единодушной поддержке остальных участников заседания Валентина Матвиенко была переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

О противодействии COVID-19

Одной из центральных тем заседания стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах - участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19. Валентина Матвиенко отметила, что пандемия по-прежнему остается одной из главных тем глобальной повестки дня и рассказала о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

<Целый блок законов направлен на поддержку здравоохранения и своевременное лекарственное обеспечение. При тесном взаимодействии Парламента и Правительства России были приняты масштабные пакеты мер по поддержке экономики, наиболее пострадавших ее отраслей, субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, разработан Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней>, - сообщила Валентина Матвиенко и подчеркнула, что усилия Российской Федерации по противодействию пандемии с самого начала прилагались в тесной кооперации с зарубежными партнерами. <Эта работа ведется на ключевых международных площадках, в том числе в рамках СНГ>, - уточнила она.

С основным докладом по данному вопросу выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он указал на масштабность проблемы, с которой столкнулось мировое сообщество, и ее губительное воздействие на все сферы жизни. <Мы становимся свидетелями долгосрочных последствий пандемии для общества, несущих угрозу его сплоченности и безопасности>, - сказал Ханс Клюге. Он отметил необходимость координации усилий, направленных на борьбу с инфекцией, на всех уровнях - национальном, региональном и общемировом, и придал большое значение роли парламентариев в этом процессе.

Председатель Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, декан факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий Щербук рассказал об уроках пандемии COVID-19. Он указал на основные проблемы, с которыми столкнулись системы здравоохранения, в числе которых - несоответствие фонда инфекционных коек и запасов расходных материалов, недостаточная подготовка врачей и среднего медперсонала неинфекционных специальностей к работе в условиях пандемии, острый дефицит клинико-диагностических лабораторий. Особый акцент ученый сделал на проблеме косвенных жертв пандемии COVID-19, например, вследствие массовой задержки диагностики онкологических заболеваний.

Резюмируя накопленный за период пандемии опыт, Юрий Щербук выделил основные уроки пандемии COVID-19, среди которых главным назвал признание общественного здравоохранения, в первую очередь, сферой национальной безопасности, стратегически важной государственной отраслью, нуждающейся в адекватных инвестициях, и лишь во вторую очередь - сферой коммерческой деятельности.

Подчеркивая существенное значение парламентов и парламентариев в обеспечении глобальной безопасности общественного здоровья, Совет МПА СНГ постановил принять Совместное заявление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения <О роли парламентов в противодействии COVID-19>. О перспективах экономической интеграции

С докладом о состоянии и перспективах экономической интеграции и ее нормативно- правового обеспечения на евразийском пространстве выступил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. <Евразийский экономический союз прошел этап становления, и это уже неотъемлемый элемент экономической стратегии государств-членов>, - сказал он. Вместе с тем глава ЕАЭК признал необходимость дальнейшей гармонизации законодательств стран, входящих в состав интеграционного объединения, и предложил использовать для этого положительный опыт модельного законотворчества, накопленный Межпарламентской Ассамблеей СНГ.

О выборах в 2021 году

Директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ Иван Мушкет сообщил, что в 2021 году в государствах - участниках МПА СНГ запланировано проведение четырех избирательных кампаний: в Мажилис Парламента Республики Казахстан, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Республики Узбекистан и Президента Кыргызской Республики. После поступления соответствующих приглашений Секретариат Совета МПА СНГ приступит к формированию групп наблюдателей для осуществления международного мониторинга данных избирательных кампаний. О сотрудничестве с ПА СЕ

Заседание продолжилось выступлением Председателя Парламентской

ассамблеи Совета Европы Хендрика Дамса. В своем докладе Хендрик Дамс

указал на сложность положения парламентариев в период пандемии

COVID-19, обусловленную необходимостью принимать чрезвычайные меры,

но при этом не переходить за пределы, обозначенные в Европейской конвенции по правам человека. Хендрик Дамс рассказал об инструментарии, разработанным ПА СЕ совместно с экспертами всех 47 парламентов стран-участниц для облегчения работы в этих экстраординарных условиях, и призвал коллег из стран СНГ способствовать распространению этих методологических рекомендаций. Валентина Матвиенко напомнила о том, что на 2021 год запланировано проведение очередной конференции по противодействию международному терроризму, соорганизатором которой традиционно является Парламентская ассамблеи Совета Европы.

Об Экспертном совете по науке и образованию

Члены Совета приняли решение образовать при Межпарламентской Ассамблее СНГ Экспертный совет по науке и образованию, нацеленный на содействие в формировании и реализации перспективных планов модельного законотворчества в СНГ в данной области. О почетном знаке <За вклад в международное молодежное сотрудничество> В число вопросов повестки дня также вошло учреждение почетного знака <За вклад в международное молодежное сотрудничество>, инициированное Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ. Почетным знаком будут награждаться наиболее активные члены молодежных парламентских делегаций в ММПА, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие молодежного межпарламентского сотрудничества.

О премии Чингиза Айтматова

На заседании был рассмотрен вопрос о присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова. В 2020 году, по решению Совета, ее удостоен литературовед, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор филологических наук, профессор Владимир Гниломедов.

Члены Совета также приняли проект Положения об участии наблюдателей в деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, утвердили председателей постоянных комиссий МПА СНГ, выбранных на прошедших ранее заседаниях комиссий, и обсудили план работы МПА СНГ на 2021 год.

В мероприятии приняли участие главы парламентских делегаций стран - участниц МПА СНГ: Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения Лена Назарян, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов, Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Мельников, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, а также Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.