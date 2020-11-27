Пятница, 27 Ноября 2020 17:03

АрмИнфо. Пресс - секретарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов объявлен в розыск Следственным комитетом Армении.

Как сообщает пресс-служба следственного органа, 26 ноября 2020 года было принято решение о непосредственном возбуждении уголовного дела по 226, 393.1 и 373.1 статьям УК РА в отношении гражданина Азербайджана, пресс-секретаря футбольного клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Ибрагимов обвиняется в провоцировании национальной, расовой или религиозной вражды, публичных призывах к геноциду, а также в оправдании, смягчении или одобрении геноцида и других преступлений против мира и безопасности человечества. В частности, он на своей странице в соцсети Facebook призывал убивать всех армян, в том числе детей, женщин и стариков.

В тот же день было подано ходатайство в суд первой инстанции города Еревана о его задержании.

Позже Ибрагимов удалил свою запись, однако, остались скриншоты. УЕФА пожизненно отстранил его от каких-либо действий, связанных с футболом.