Пятница, 27 Ноября 2020 16:11

АрмИнфо. В ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту развязывания агрессивной войны со стороны Азербайджана в отношении Арцаха и Армении, были получены данные о вербовке и использовании специально завербованных Азербайджаном наемников за вознаграждение, членов различных террористических группировок с самого первого дня войны.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, эти наемники осуществляли международный терроризм с целью дестабилизации внутреннего состояния иностранного государства путем организации и проведения взрывов, поджогов и других подобных действий, проводили акции, направленные на уничтожение людей, разрушение зданий, сооружений, дорог, уничтожение и повреждение средств связи или другого имущества.

На основании вышеизложенного 12-го октября 2020г. по материалам уголовного дела по факту международного терроризма было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 389 Уголовного кодекса РА, которое было присоединено с уголовным делом, возбужденным по факту развязывания агрессивной войны против Республики Арцах.

В ходе предварительного следствия 31-го октября 2020г. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 389, пунктом 1 части 1 и пунктами 1, 2 части 3 статьи 390, частью 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА, органом, осуществляющим производство, был задержан наемник, участвующий в агрессивной войне, развязанной Азербайджанской Республики против Републики арцах, гражданин Сирийской Арабской Республики, араб по национальности, житель села Атми близлежащего к городу Сармади Михраб Мухаммад Аль Шхаир, 1988г. рождения, а 2-го ноября- гражданин Сирийской Арабской Республики, араб по национальности, житель села Аль Зиедия города Джсер Аль Шахур Юсеф Эль Абед Эль Аджи, 03.05.1975г. рождения.

На основании достаточной совокупности доказательств, собранных в рамках надлежащей процессуальной процедуры, Михрабу Мухаммаду Аль Шхаиру было предъявлено обвинение по статье 389, по пункту 1 части 1 и по пункту 1 части 3 статьи 34- 390, по части 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА, а Юсефу Эль Абед Эль Аджи было предъявлено обвинение по статье 389, по пункту 1 части 1 и по пункту 1 части 3 статьи 34- 390, по части 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения в отношении них было избрано заключение под стражу.

В ходе предварительного следствия были также получены фактические данные об участии ряда других наемников в военных действиях, развязанных военно-политическим руководством Азербайджанской Республики, в частности, граждан Сирийской Арабской Республики, арабов по национальности Ахмада Аль- Таеба, /35 лет, проживает в турецком городе Рейхания/, Абу Стефа Аль- Хиндави /35 лет/, Абу Диаб Алаби /30 лет/.

Органом, осуществляющим производство, были вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых по статье 389, по пункту 1 части 3 статьи 390 и по части 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА, в отношении последних в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, и объявлен розыск.

В результате предпринятых в ходе дальнейшего предварительного следствия оперативно- розыскных мероприятий, а также неотложных следственных и других процессуальных действий, были получены фактические данные о вербовке лидером международной террористической группировки <Султан Сулейман Шах>, арабом по национальности, гражданином Сирийской Арабской Республики, Мухаммадом Аль- Джасимом /1985г. рождения/ под псевдонимом <Абу Хамша> более 2000 наемников в Сирийской Арабской Республике в обмен на материальную компенсацию, их переброске в Азербайджан, привлечении в войну против РА и Арцаха, в том числе руководстве операциями на местах.

На основании вышеизложенного 8-го ноября 2020г. было вынесено постановление о привлечении Мухаммада Аль-Джасима в качестве обвиняемого по статье 38- 389, по пунктам 1, 2 части 3 статьи 390, по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, и объявлен розыск. Предварительное следствие продолжается.

Полученные объективные доказательства подтверждают присутствие экстремистских террористов и наемников, членов международных террористических групп на протяжении всей войны на территории Азербайджанской Республики и активное участие в составе ВС Азербайджана в боевых действиях и военных преступлениях против населения Арцаха. После принятия совместного трехстороннего заявления руководств РА, Азербайджана и РФ о прекращении боевых действий какой- либо информации об уходе последних из зоны конфликта нет.

Более того, согласно опубликованной информации, принимаются меры по переброске и проживанию на перешедшие под контроль Азербайджана территории лиц из северных районов Сирийской Арабской Республики, являющихся одним из основных центров дислокации и вербовки наемников террористических групп. Последнее, если это правда, может быть оценено как шаг, направленный на концентрацию террористических групп в регионе, тем самым увеличивая угрозы для населения Республики Армения, Республики Арцах, безопасности и стабильности всех стран в регионе с нарушением относительного мира.

Генеральная прокуратура Республики Армения письмами, систематически направляемыми в рамках международного сотрудничества руководителям партнерских стран, организаций, обращением внимания последних на такие проявления путем передачи поступающих параллельно фактических данных подтверждает свою готовность расширять сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем масштабе в деле предупреждения распространения международного терроризма, попыток создания и укрепления новых террористических центров в регионе, обнаружения лиц, вовлекаемых в это, и привлечения к обязательной ответственности.