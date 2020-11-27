Пятница, 27 Ноября 2020 16:08

АрмИнфо. Работы по поиску тел погибших военнослужащих начались сторонами с 13 ноября. Об этом 27 ноября в ходе онлайн обсуждений сообщила руководитель программ по коммуникации и профилактике Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни.

По ее словам, поисковые работы идут в активном режиме на различных территориях, где проходили военные действия. Международный Комитет Красного Креста, будучи нейтральной и посреднической организацией, принимает в этом процессе активное участие. Это участие проявляется в организации обсуждений между сторонами, предоставлением консультативной помощи. В поисковые работы вовлечен и российский миротворческий контингент. Все возникающие вопросы, по словам Зары Аматуни, сразу становятся предметом обсуждений. Она отметила, что МККК не публиковал, и не будет публиковать каких-либо статистических данных о разыскиваемых людях. "Мы работаем со сторонами по каждому делу. В целом, наша работа проходит в довольно деликатных ситуациях, в каждом случае конфиденциально с ответственными органами. Только стороны имеют право публиковать данные о пленных. Мы можем сосредоточиться только на судьбе этих людей. О наших посещениях информируются семьи задержанных", - сказала Зара Аматуни.

Представитель МККК особо заметила, что слухи о наличии в азербайджанском плену 150 военнослужащих ВС Армении и Арцаха, являются ложными. "Мы пытались выяснить в средствах массовой информации, распространяющих эту информацию, откуда поступила эта информация, но не смогли. С середины октября мы выяснили данные о ряде пленных, о которых сообщили их семьям. Я призываю эти семьи быть с нами на связи", - сказала Аматуни. Что касается роли МККК в возвращении пленных, Зара Аматуни подчеркнула, что у МККК нет такой функции. "В соответствии с международным правом мы лишь информируем стороны о том, что пленники не должны быть в зоне внимания общественности. Решение о возвращении может быть принято только сторонами, МККК может только помочь", - сказала Зара Аматуни.