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АрмИнфо. Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся разговор о деятельности российских миротворцев и работе гуманитарной миссии в Карабахе. В этом контексте глава РФ информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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|Генпрокуратура Армении: Нет никаких данных о том, что сирийские наемники покинули зону конфликта
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|Пашинян: Те, кто сеет панику в стране имеет единственную цель - вернуться к власти через кровопролитие
|Захарова: Россия приветствует заявление авторитетных НПО-партнеров ЮНЕСКО по ситуации в Нагорном Карабахе
|Москва: Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье в Карабахе
|Депутат от ПА: Никол Пашинян не уходит, потому что боится ответственности
|СК Армении расследует дело о смерти российского военнослужащего в Гюмри
|Нижняя палата бельгийского парламента начнет рассмотрение проектов резолюции по Арцаху 2 декабря
|Омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в искусственном затягивании процесса обмена пленными и телами погибших
|Ереван: ВС Армении и Азербайджана 27 ноября были уточнены точки размещения временных опорных пунктов
|В Армении выявлено 1476 новых случаев заражения коронавирусом
|Аналитик: На Южный Кавказ Турцию "пригласил" Израиль
|Общественный деятель: Мина под Пашиняном была заложена Кочаряном и Саргсяном
|Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили Карабах
|ЮКЖД завершила поставки крупногабаритных грузов для строительства Ереванской ТЭС
|МИД: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику
|Близ Сотка произошло 4 балльное землетрясение
|Премьер-министр Армении провел переговоры с президентом России
|Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Турции и раскритиковал действия Анкары в Нагорном Карабахе
|Замначальника ГШ Армении: Вопрос обеспечения безопасности рудника Сотк обеспечивает российская сторона
|Минобороны РА сообщило о проведении работ по демаркации
|Парламент Армении не принял законопроект об отмене военного положения
|Депутат Тагуи Товмасян призывает военнослужащих защитить жителей Гегаркуника
|Эдмон Марукян властям Армении: Действительно ли страны-сопредседатели ОБСЕ выступили против признания Арцаха?
|Минобороны РА призывает пока не принимать законопроект об отмене военного положения
|Вице-спикер: Парадокс - проигравшая власть обвиняет в своей капитуляции оппозицию
|Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили Карабах
|Лавров назвал странными высказывания главы МИД Германии по договоренностям по Нагорному Карабаху
|Итальянская Сан-Джорджо-ди-Ногаро признала независимость Арцаха и Геноцид армян
|Макей: Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ
|Аркадий Хачатрян: Руководству страны военное положение нужно в корыстных целях
|Депутат: Попытки властей лишить лидера партии "Процветающая Армения" депутатского мандата лишены всякого обоснования
|Оппозиция: Безопасность в Армении отныне всегда будет под угрозой
|Правительство Армении считает, что от режима военного положения следует отказываться поэтапно
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ООН о пытках в отношении военнопленных и мирных жителей, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана
|Новоназначенный Посол Нидерландов в Армении готов к реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|"Мой шаг": Отмена военного положения не должна быть самоцелью
|Депутат: Передача части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении обоснована
|Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил действия России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Ара Айвазян: На дипломатическом поприще у Армении не было провалов
|Милли меджлис Азербайджана требует исключить Францию из тройки сопредседателей МГ ОБСЕ
|Россия продолжает развертывать миротворческий контингент в Карабахе, задействуются современные средства РЭБ
|Перед Минобороны Армении проходит очередная акция родителей и родственников военнослужащих срочной службы
|Министр: Армения намерена закупить 300 тысяч доз вакцин против коронавируса в середине весны 2021 года
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