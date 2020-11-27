Пятница, 27 Ноября 2020 16:00

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся разговор о деятельности российских миротворцев и работе гуманитарной миссии в Карабахе. В этом контексте глава РФ информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.