Пятница, 27 Ноября 2020 15:58

АрмИнфо. Россия взаимодействует с Турцией по разным направлениям - это и политико-дипломатические контакты, и контакты между военными. Об этом 27 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечая на вопрос, удалось ли РФ согласовать с Турцией параметры взаимодействия в рамках миротворчества в зоне карабахского конфликта.

По ее словам, безусловно, вектор задается главами государств, которые обсуждают ситуацию в регионе регулярно. В этой связи она еще раз напомнила о масштабном интервью президента РФ по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, где он сказал, что "у Москвы с Анкарой бывают разные взгляды на проблемы, и где-то подходы не только не совпадают, но и расходятся, однако мы ищем те точки соприкосновения, где наше взаимодействие может быть полезным не только в контексте двусторонних отношений, но и в контексте региональной стабильности". "Собственно мы этим и занимаемся. Эти контакты ведутся, точки соприкосновения ищутся и после наполняются конкретным содержанием. Параметры взаимодействия опять же экспертами обсуждаются и реализуются", - подытожила Захарова.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Также достигнута договоренность о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет расположен на территории Азербайджана. 17 ноября парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку войск в Азербайджан сроком на один год.