Пятница, 27 Ноября 2020 14:32

АрмИнфо. Те, кто сеет панику в стране, имеет единственную цель – перенести войну в Армению, и, как уже им привычно, через кровопролитие прийти к власти. Об этом 27 ноября в прямом эфире в ходе своего видеообращения заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

В этой связи он указал на распространяемые в сети сведения о том, что правительство Армении якобы уступило территории Гегаркуникской области Азербайджану. «Подобное поведение имеет тысячи объяснений. Но основная цель заключается в том, чтобы в Армении и за ее пределами создать впечатление отсутствия управления, перенести войну в Армению, и тем самым обеспечить свое возвращение. Подобного мы не позволим, но не для того, чтобы оставаться у власти, а потому что гордый гражданин Армении этого не хочет. Да его гордость затронута, но не уничтожена, его достоинство ранено, но не умерло», - сказал премьер.

В очередной раз подчеркнув, что надлежащей альтернативы подписанию трехстороннего заявления не было, он заявил, что со временем будут получены ответы на все беспокоящие вопросы. Однако, сейчас, по словам премьера, необходимо обеспечить внутреннюю стабильность и безопасность в стране, первым шагом к чему будет выполнение обязанностей по подписанному 9 ноября заявлению.

Он пояснил, что заявление предусматривает, дислоцирование войск ВС РА на границе Армении в Гегаркуникской области, но по той границе, которая известна еще с советских времен. «Речь идет сейчас о Карвачаре. Меж тем, эта граница определяется не на глаз, а посредством GPS-координатов. И как стало ясно, часть Сотского месторождения в те времена находилась на территории советской Армении, часть - советского Азербайджана. В целом, работы по демаркации представляют собой довольно сложный процесс. И хотим мы того или нет, они должны проходить при участии не только русских миротворцев, но и представителей азербайджанских ВС. Но те, кто сеет панику в стране касаемо этого вопроса – имеет единственную цель – перенести войну на территорию Армению», - вновь подчеркнул Пашинян, заметив, что народ этого не позволит.

В этом ключе он заверил, что сегодня для защиты интересов Армении и Арцаха власти прилагают все свои усилия.