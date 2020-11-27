Пятница, 27 Ноября 2020 14:25

АрмИнфо. Оперативная обстановка в зоне нагорно- карабахского конфликта продолжала стабилизироваться, нарушения режима прекращения огня не отмечено, равно как и провокаций в отношении российского миротворческого контингента. Об этом 27 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она добавила, что удается, без каких-либо серьезных инцидентов обеспечивать реализацию положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября. По убеждению Захаровой, указанные позитивные тенденции являются весомым доказательством правильности той линии, которая подтверждена лидерами Армении, Азербайджана и России, которые в настоящее время полновесно реализуется на практике.

"Такой настрой преобладает и среди тех наших иностранных партнеров, которые не мыслят категориями геополитики с точки зрения игр с нулевой суммой. Весь комплекс вопросов, которые вытекают из заявлений от 9 ноября, продолжают находиться в фокусе внимания российского руководства", - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства, напомнив о телефонных разговорах президента РФ с лидерами Армении и Азербайджана, в ходе которых обсуждались модальности работы российских миротворцев, дальнейшего оказания гуманитарной помощи населению, а также мероприятий по сохранению религиозно-культурных объектов.

По словам Захаровой, вышеуказанные темы были центральными и входе телефонных разговоров главы МИД РФ с армянским коллегой. Она также напомнила, что карабахский вопрос детально обсуждался по телефону президентами России и Турции, а также главами МИД РФ и Ирана.

Вместе с тем, представитель МИД РФ подчеркнула, что российские миротворцы продолжали создавать благоприятные условия для возвращения беженцев, вели разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. По ее словам, также продолжал разворачивать деятельность центр гуманитарного реагирования, прорабатывалась возможность подключения к нему профильных ведомств Армении и Азербайджана, также пошли первые партии гуманитарной помощи.

Захарова подчеркнула, что по линии МИД России, Москва мобилизовала международную поддержку в рамках ОБСЕ, других стран сопредседателей МГ ОБСЕ, а также профильных Ооновских организаций, уже активно функционирует Международный комитет Красного Креста, деятельность ведется с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ.

"Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье и безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе. Это явилось и важным вкладом в сохранности культурных памятников и религиозных святынь в достижении межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в регионе", - сказала представитель МИД РФ.

В тоже время она напомнила и о визите российской межправительственной делегации 21 ноября в Ереван и Баку, и отметила, что в ходе визита акцентировались и проговаривались вопросы оказания гуманитарной помощи, создания условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха. "Мы рассчитываем, что реализуемые как вместе с Арменией и Азербайджаном, так и заинтересованными международными партнерами комплексные мероприятия будут содействовать миру и безопасности на Южном Кавказе", - подытожила Захарова.