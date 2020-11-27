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 Пятница, 27 Ноября 2020 13:40

Депутат от ПА: Никол Пашинян не уходит, потому что боится ответственности

Депутат от ПА: Никол Пашинян не уходит, потому что боится ответственности

АрмИнфо. То, что происходит в Армении – это анархия, правительство бездействует, а Национальное собрание работает по указке. Об этом на пресс-конференции заявил член фракции "Процветающая Армения” Геворк Петросян.

Депутат подчеркнул, что после капитуляции в обществе наблюдается чувство глубокого разочарования происходящим, берут вверх настроения покинуть страну, люди выражают желание эмигрировать, потому что более не видят своего будущего здесь.

Петросян обрушился с критикой на кадровую политику премьер-министра. "Посмотрите на его назначения, на продолжение политики искусственного разделения жителей страны на бывших и новых. Тот, кто подчиняется Пашиняну, считаются «новыми», а тот, кто не подчиняется – «бывшими». К примеру, новое назначение министра обороны. Он бывший главный советник Пашиняна. Он назначил человека, которого на самом деле не следовало назначать, а нужно было уволить, потому что Пашинян проиграл войну именно при советнике Вагаршаке Арутюняне”, - заметил Петросян.

По словам депутата, премьер-министр Никол Пашинян за время своего пребывания в должности неоднократно свергал конституционный строй и понимает, что, когда он уйдет в отставку, окажется в центре внимания правоохранительных органов, поэтому он всеми способами продлевает свое правление.

Петросян также заявил, что представители партии ППА требуют отставки Пашиняна не потому, что сами хотят зприйти во власть, а лишь потому, что капитулировавшее правительство должно уйти.


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