Пятница, 27 Ноября 2020 12:33

АрмИнфо.Омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в искусственном затягивании процесса обмена пленными и телами погибших. Более того, Азербайджан продолжает практику жестокого обращения с пленными, оказавшимися в Азербайджане во время и после военных действий.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Арман Татоян отметил, что власти Азербайджана утверждают с одной стороны, что обмен пленными состоится после окончания процесса обмена телами погибших, а с другой - сам процесс обмена телами безосновательно затягивается. Такими действиями Азербайджан грубо нарушает основные требования, гарантированные Женевскими конвенциями.

"Очевидно, что данными действиями Азербайджан сознательно намерен создать в армянском обществе атмосферу неопределенности и напряженности, подорвать психологическую атмосферу, причинить душевные страдания семьям погибших и пленных военнослужащих", - подчеркнул Татоян. Он отметил, что это ничто иное как преднамеренная организация пропаганды ненависти и неотъемлемая часть скоординированной политики официального Баку, поддерживающего практику пыток и бесчеловечного обращения с людьми.

С самого начала войны, с 27 сентября 2020 года Омбудсмен постоянно фиксировал, что нападения вооруженных сил Азербайджана на Армению и Арцах сопровождались пытками и бесчеловечным обращением, массовыми разрушениями мирных населенных пунктов, другими грубыми нарушениями прав человека, совершаемыми с привлечением наемных джихадистов и террористов, организованной пропагандой ненависти.

"На протяжении всех военных действий, а также после их окончания в средствах массовой информации и, особенно, в источниках азербайджанских социальных медиа постоянно публикуются видео и фотографии, на которых азербайджанские вооруженные силы оскверняют тела армянских военнослужащих, пытают и унижают захваченных в плен военнослужащих и гражданских лиц. Все это сопровождается восхищенными азербайджанскими комментариями (доказательства этих выводов зафиксированы). Это неотъемлемая часть методов, используемых Азербайджаном, во время войны в сентябре- ноябре 2020 года. На протяжении всей войны было очевидно, что власти Азербайджана поощряют эти жестокости и унижения, имея перед собой цель разжечь в Азербайджане ненависть и вражду по отношению к этническим армянам и героизировать тех, кто совершал данные деяния", - отмечается в заявлении.

Исследования Защитника прав человека подтверждают, что эти порочные явления, никоим образом не укладывающиеся в человеческое воображение и противоречащие всем международным требованиям, имеют систематизированный и общераспространенный характер, начиная от органов политической власти до деятелей культуры и спорта. Эти выводы подтверждаются многочисленными конкретными фактами и доказательствами.

После окончания боевых действий пытки и бесчеловечное обращение азербайджанскими вооруженными силами по отношению к пленным армянской стороны получили новые проявления: значительно увеличилось их количество и распространенность, степень тяжести. Очевидно, что пытки и жестокость осуществляются, а также снимаются на камеру представителями вооруженных сил Азербайджана, действия которых только поощряются.

"Вопрос освобождения и обеспечения безопасного возвращения пленных, обмена телами погибших, в создавшихся условиях требует срочного, сиюминутного решения. Следовательно, обращаюсь к международному сообществу и особенно к иностранным структурам, имеющим мандат защиты права человека: используя максимальные возможности, необходимо предпринять реальные шаги для срочного решения данной проблемы, с целью освобождения людей из бесчеловечного, жестокого плена и тяжелейших военных преступлений", - заключил омбудсмен Армении.