Пятница, 27 Ноября 2020 11:19

АрмИнфо.Текущую ситуацию в регионе обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Италии Джейхун Байрамов и Луиджи Ди Майо.

Как сообщает МИД Азербайджана, собеседники коснулись необходимости реализации подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе, а также реализацию ряда вопросов, вытекающих из этого заявления.

Главы МИД Азербайджана и Италии подчеркнули важность трехстороннего заявления с точки зрения обеспечения прочного мира, безопасности и процветания в регионе.