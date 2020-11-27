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АрмИнфо.Текущую ситуацию в регионе обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Италии Джейхун Байрамов и Луиджи Ди Майо.
Как сообщает МИД Азербайджана, собеседники коснулись необходимости реализации подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе, а также реализацию ряда вопросов, вытекающих из этого заявления.
Главы МИД Азербайджана и Италии подчеркнули важность трехстороннего заявления с точки зрения обеспечения прочного мира, безопасности и процветания в регионе.
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|Минобороны РА призывает пока не принимать законопроект об отмене военного положения
|Вице-спикер: Парадокс - проигравшая власть обвиняет в своей капитуляции оппозицию
|Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили Карабах
|Лавров назвал странными высказывания главы МИД Германии по договоренностям по Нагорному Карабаху
|Итальянская Сан-Джорджо-ди-Ногаро признала независимость Арцаха и Геноцид армян
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|Аркадий Хачатрян: Руководству страны военное положение нужно в корыстных целях
|Депутат: Попытки властей лишить лидера партии "Процветающая Армения" депутатского мандата лишены всякого обоснования
|Оппозиция: Безопасность в Армении отныне всегда будет под угрозой
|Правительство Армении считает, что от режима военного положения следует отказываться поэтапно
|Глава МИД Армении рассказал Генсеку ООН о пытках в отношении военнопленных и мирных жителей, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана
|Новоназначенный Посол Нидерландов в Армении готов к реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|"Мой шаг": Отмена военного положения не должна быть самоцелью
|Депутат: Передача части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении обоснована
|Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил действия России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Ара Айвазян: На дипломатическом поприще у Армении не было провалов
|Милли меджлис Азербайджана требует исключить Францию из тройки сопредседателей МГ ОБСЕ
|Россия продолжает развертывать миротворческий контингент в Карабахе, задействуются современные средства РЭБ
|Перед Минобороны Армении проходит очередная акция родителей и родственников военнослужащих срочной службы
|Министр: Армения намерена закупить 300 тысяч доз вакцин против коронавируса в середине весны 2021 года
|"Просвещенная Армения" призывает отменить военное положение, "Мой шаг" сопротивляется
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|МИД Турции отреагировал на резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
|Прогноз: 9-й пункт превратит Армению в Аджарию
|Фонд «Азнавур» отправит в Армению 35 тонн гуманитарной помощи
|В Армении выявлено 1785 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В настоящее время осуществляются две программы социального содействия соотечественникам из Арцаха, нашедшим временное убежище в Армении
|В ходе внеочередного заседания парламента фракция "Мой шаг" взяла 20 минутный перерыв
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