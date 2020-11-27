Пятница, 27 Ноября 2020 10:36

АрмИнфо. Компания "Южно-Кавказская железная дорога" осуществила перевозку железнодорожным транспортом крупногабаритного груза для реализации программы строительства ТЭС в Ереване.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, в частности, организована и осуществлена транспортировка крупногабаритного тяжеловесного оборудования общим весом 564,5 тонн.

Самая тяжеловесная единица груза - газовая турбина весом 205,5 тонн, а также генератор газовой турбины (170 тонн) и трансформатор (189 тонн) - были доставлены из грузинского порта Поти на железнодорожную станцию Еревана.

ЮКЖД предоставило весь комплекс перевозочных услуг, включающий, в частности, предоставление площадки под выгрузку груза и терминалов для хранения, охрану на всем протяжении следования и т.д.

Компания имеет большой опыт доставки <сложных>, негабаритных и массивных грузов. В 2019 году <Южно-Кавказская железная дорога> организовала и осуществила международную мультимодальную перевозку негабаритного оборудования для цементной отрасли, которое применяется в технологических линиях <сухого> способа производства цемента.

<ЮКЖД накопила серьезный опыт по перевозке сложных - крупногабаритных

и тяжеловесных грузов, - отмечает начальник Дорожного центра

фирменного транспортного обслуживания компании Сергей Дорохин. - В

настоящее время компания имеет возможности транспортировки грузов, в

том числе в формате мультимодальных перевозок, любой сложности>.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.